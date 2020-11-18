شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تبيع سندات بقيمة 8 مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قامت شركة أرامكو السعودية ببيع سندات على خمس شرائح بقيمة 8 مليارات دولار.

وباعت شركة أرامكو سندات لأجل 30 عاما عند 3.3% وسندات لأجل 50 عاما عند 3.55%، بحسب وكالة رويترز.

وكانت "أرامكو" قد تلقت طلبات شراء تزيد على 20 مليار دولار لطرحها المرتقب للسندات الدولارية.

وتوقعت وقتها أن يشمل طرح السندات الدولارية خمس شرائح موزعة على آجال 3 و5 و10 سنوات، بالإضافة إلى استحقاقات تصل إلى 30 و50 عاما، بحسب ظروف السوق.

واختارت "أرامكو" بنوك سيتي غروب إنك، وإتش إس بي سي القابضة، وجي بي مورغان تشيس وشركاه، ومورغان ستانلي، وشركة الأهلي كابيتال التي تتخذ من الرياض مقراً لها للترويج للسندات.

وانخفض العائد على سندات أرامكو المستحقة في عام 2029 بقيمة 3 مليارات دولار إلى 2.09% من 3.04% في بداية العام، وهذا أعلى قليلاً من الأوراق المالية المكافئة للحكومة، التي تتداول عند مستوى 2%.

وكشفت البيانات المالية للشركة، عن التراجع في الأرباح بنسبة 44.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 بالغا 44.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 79.8 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.