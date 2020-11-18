شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة الخامسة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز.

في تمام الساعة 06:45 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1874 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1862، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1877، بينما حقق الأدنى له عند 1.1851.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تؤكد على انكماش 0.3% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية للشهر الماضي والقراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد تؤكد القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته على نمو 0.2% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق إلى تطورات المحادثات الجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالأخص مع قرب الموعد النهائي الأخير، ونود الإشارة لكون المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إيرك مامر نوه بالأمس لكون المفوضية تواصل التفاوض بشكل مكثف مع بريطانيا وأنها تهدف إلى التوصل إلى اتفاق إذا ما اتاحت الظروف ذلك.

ويذكر أن بعض التقرير تطرقت في مطلع هذا الأسبوع لكون بروكسل طالبت لندن باتخاذ قرار حيال المباحثات، وأنه تم إحراز تقدم حيال النصوص القانونية للاتفاق الجديد بينهم، إلا أنه لا توجد حلول مقبولة للطرفين حيال ملف مصايد الأسماك وتكافؤ الفرص، وتابعنا أيضا مؤخراً صدور تقرير من مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تطرق إلى ثقة جونسون التامة في أن بلاده ستشهد ازدهاراً حتى في حال فشل مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.57 مليون تصريح مقابل نحو 1.55 مليون تصريح في أيلول/سبتمبر، كما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.45 مليون منزل مقابل نحو 1.42 مليون منزل في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها جمعية النهوض بأعمال التحرير والكتابة، ونود الإشارة، لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه بالأمس لكون اقتصاد بلاده لا يزال أمامه "طريق طويل ليقطعه" قبل أن يتعافى تماماً من جائحة كورونا، مجدداً مطالبته للكونجرس الأمريكي باعتماد حزمة تحفيز إضافية.

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا بالأمس مطالبة رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الديمقراطي تشاك شومر من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل استئناف المفاوضات حول حزمة التحفيز، إلا أن ماكونيل تمسك بإصراره على حزمة مستهدفه من قبل حزبه الجمهوري والتي يرفضها الحزب الديمقراطي ويسعى لجعلها حزمة تحفيز موسعة وليس محدودة.