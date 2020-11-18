شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحاول التصدي لسلبية ستوكاستيك- تحليل - 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية مفاجئة نظرا لوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد وتشكيل تذبذب سلبي دون الدعم المستقر عند 123.65.
نشير حاليا إلى أن ثبات المتوسط المتحرك 55 قرب 123.15 قد يشكل دعم إضافي ليساهم بتجديد المحاولات الصاعدة خلال الفترة الحالية والتي تستهدف بدورها مستوى 124.40 و 125.40 على التوالي, أما تسلل السعر دون هذا المستوى فإن ذلك سيؤكد إلغاء المحاولات الصاعدة ليبدأ بتشكل هجوم سلبي لينجذب بذلك نحو 122.20 و 121.10 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 123.15 و 124.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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