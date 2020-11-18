شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يفقد العزم الايجابي-تحليل - 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر الزوج بتداولاته الأخيرة العزم الإيجابي لنلاحظ استمرار تذبذبه بشكل جانبي قرب مستوى 138.00 ليعيق ذلك الاندفاع الصاعد والمنتظر سابقا, حاليا وبوصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, نتوقع تشكيل السعر لتسلل سلبي مؤقت لحين اختباره بذلك للدعم المستقر عند 137.11 ومن ثم ليبدأ بتشكيل تداولات صاعدة جديدة ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو المحطات الإيجابية والتي تتمركز حول 138.90 و 139.40 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 138.30 و 137.11

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت