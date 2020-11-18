شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يقترب من الحاجز الأول– تحليل - 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر البلاتين على ثباته الإيجابي ضمن محاور القناة الصاعدة لنلاحظ وصوله مؤخرا نحو 936.00 ليتقرب بذلك من الحاجز الأول الممتد نحو 944.00, نذكر بأن تشكيل مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي للدعم الإضافي باستقراره قرب 903.00 فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات الصاعدة لنتوقع بتجاوزه للحاجز الحالي الاندفاع مباشرة نحو 980.00 ليشكل ذلك الهدف التالي للميل الصاعد.

كذلك استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي وليمكنه ذلك من استئناف الارتفاع لحين الوصول نحو الهدف المقترح سابقا.

نطاق التداول المتوقع ما بين 903.00 و 944.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد