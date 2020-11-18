شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بانتظار العزم الإضافي– تحليل -18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد سعر النحاس يوم أمس عزمه الإيجابي بمحاولة تشكيله مؤشر ستوكاستيك لموجه هابطة ليضطر بذلك لتشكيل بعض التذبذب الجانبي باستقراره قرب 3.2000, بشكل عام سنبقى على ترجيح التداولات الصاعدة بثبات السعر ضمن محاور القناة الفرعية الصاعدة لنعتمد على ثبات الدعم الممتد نحو 3.1170 ولنشير إلى أن نجاحه بتجميع العزم الإيجابي الإضافي فإن ذلك سيمكنه من تسجيل أهداف جديدة قد تمتد نحو 3.2750 و 3.3300 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1600 و 3.2700

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد