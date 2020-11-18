شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي مؤقت ليتحرك دون 1890.00، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك تخلّص من عزمه السلبي ليدخل إلى مناطق التشبع في البيع، مما يشكّل حافز إيجابي نتوقع أن يدفع السعر للارتفاع من جديد والارتداد صعوداً من دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر ملامحها بالصورة، بانتظار زيارة مستوى 1901.80 مبدئياً.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الإجمالي الصاعد للفترة القادمة ما لم يواجه السعر مزيد من الضغط السلبي ليكسر مستويات 1870.00 ثم 1860.90 ويستقر دونها، مع الإشارة إلى أن تخطي الهدف المذكور أعلاه سيمد الموجة الصاعدة لتصل إلى 1934.86.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1865.00 والمقاومة 1910.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل إجمالي