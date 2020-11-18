شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحاول بسلبية – تحليل - 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية يوم أمس ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط، والذي يستهدف زيارة مناطق 0.9010 بشكل رئيسي.

مؤشر ستوكاستيك يبدأ بفقدان العزم الإيجابي ليدعم التوقعات بالانخفاض، مع التذكير بأن استمرار الموجة الهابطة يعتمد على الثبات دون مستوى 0.9192.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9040 والمقاومة 0.9150

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط