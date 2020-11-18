شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يعيد الاختبار – تحليل - 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عملية إعادة اختبار لمقاومة القناة اللحظية الهابطة المخترقة سابقاً وحافظ على ثباته فوقها، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً للفترة القادمة، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 0.7413 كهدف رئيسي تالي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستويات 0.7255 ثم 0.7210 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاختبار مناطق 0.7125 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7240 والمقاومة 0.7370

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد