شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يختبر الدعم المحوري – تحليل - 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر عقود خام برنت مجدداً يوم أمس ليختبر مستوى الدعم المحوري 43.00، والذي أظهر صموداً جيداً أمام الضغط السلبي، ليرتد السعر صعوداً ويبدأ محاولات استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 43.00، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 45.25 وتمتد إلى 46.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.70 والمقاومة 45.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد