شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه ضغط سلبي مؤقت – تحليل - 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات سلبية يوم أمس ليلامس مستوى 40.55، لكنه ارتد صعوداً ليستقر فوق حاجز 41.00، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة وفعالة للفترة القادمة، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الرئيسية التالية تبدأ عند 43.75 وتمتد إلى 44.80.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة يعتمد على الثبات فوق مستوى 40.05.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 40.05 والمقاومة 43.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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