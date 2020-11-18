شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجمع العزم الإيجابي – تحليل - 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر الفضة لاختبار مستوى 24.45، حيث يستقر حوله الآن، بينما يكتسب مؤشر ستوكاستيك العزم الإيجابي على الإطار الزمني لأربع ساعات، مما يدعم فرص استئناف التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة، لنحتفظ بتوقعانتا للاتجاه الصاعد وننتظر اختراق 25.06 لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة نحو مستويات 26.00 ثم 26.88.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، مع الانتباه إلى أن كسر 24.45 سيضغط على السعر لزيارة مناطق 23.60 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 24.00 والمقاومة 25.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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