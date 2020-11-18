شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم.. انخفاض المكرونة السويسى واستقرار باقى الأصناف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 18 -11-2020 استقرارا لجميع الأصناف وانخفاض سعر المكرونة السويسى وسجلت أسعار البلطى المزارع " 1 " ليتراوح بين 18 – 20 جنيها، سعر البلطى المزارع " 2 " ليسجل 16 – 17 جنيها للكيلو، واستقر البلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيها، وانخفضت المكرونة السويسى لتسجل 50 – 60 جنيها مقابل 50 -66 جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو.

واستقرت أسعار البورى 1 ليتراوح بين 42- 48 جنيها للكيلو، وسعر البورى "2 " 32 – 38 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون " 1 " 40 – 46 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 32 – 38 جنيها للكيلو، وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وتراوح سعر الثعابين بين 50-200.جنيها، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض ليسجل 60-80 جنيها، وسعر البياض الأملس " 1 " 60-80، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 480 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 370 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 260 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 130 جنيها للكيلو.

وكان حجم استيراد مصر من الأسماك بلغ 19074 طنا من الأسماك خلال شهر سبتمبر الماضى، من دول مثل أمريكا وأستراليا وكولومبيا، وفق بيان احصائى صادر عن رابطة مستوردى ومصنعى وموزعى المواد الغذائية المجمعة.

وكشف البيان الإحصائى، حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن اجمالى اللحوم المستوردة 24213 طن والكبدة والكلاوى 10500 طن والدواجن 1363 طن ومنتجات الألبان 15962 طن، خلال شهر سبتمبر 2020.