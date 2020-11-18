أسهم اليابان تغلق على انخفاض مع ارتفاع حالات كورونا فى طوكيو

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر نيكي عن أعلى مستوى عند الإغلاق في أكثر من 29 عاما الذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في طوكيو في انحسار موجة صعود الأسهم في الآونة الأخيرة بدعم التفاؤل حيال اللقاح.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1.1 بالمئة إلى 25728.14 نقطة، وهي أكبر خسارة في جلسة واحدة منذ 30 أكتوبر.

وأمس الثلاثاء، سجل المؤشر، والذي حقق هذا الشهر زيادة بنحو 12 بالمئة، أعلى مستوى إغلاق منذ 1991.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.81 بالمئة ليسجل 1720.65 نقطة.

ومدد كلا المؤشرين خسائرهما في تعاملات بعد الظهيرة، إذ تاثرت المعنويات بالسوق بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن طوكيو شهدت رقما قياسيا جديدا للإصابات بفيروس كورونا في يوم واحد عند 493 حالة اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، أوردت صحيفة نيكي اليومية أن طوكيو تستعد لرفع مستوى التنبيه بشأن كوفيد-19 إلى أعلى مستوى من أربعة مستويات.