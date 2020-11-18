شكرا لقرائتكم خبر عن رانجلر الجديدة تجمع قدرات الدفع الرباعي لـ«جيب» مع محرك 8 أسطوانات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

طرحت «جيب» سيارة رانجلر روبيكون 392 لعام 2021 بمحرك مؤلّف من 8 أسطوانات، للعملاء في منطقة أمريكا الشمالية، على أن يصل المنطقة العام المقبل.

سيارة رانجلر بالقدرات والقوة والسرعة الأقصى تتمتع بمحرّك من ثماني أسطوانات على شكل V سعة 6.4 ليتر ينتج قوّة تبلغ 470 حصاناً و470 رطلاً/قدماً من عزم الدوران. ويترافق هذا المحرك مع ناقل حركة تورك فلايت أوتوماتيكي بثماني سرعات وتعشيق سلس وعلبة نقل دائمة تعمل بنظام سيليك تراك، مما يمنح جيب رانجلر روبيكون 392 تسارعاً من صفر إلى 100 كم في الساعة في 4.5 ثوانٍ وقدرة عبور ربع ميل في 13 ثانية.

على الطرقات الوعرة، تجتمع مجموعة الدفع بقدرات «تريل رايتد» في رانجلر روبيكون 392 مع محاور دانا 44 عريضة ومتينة ونسبة تروس نهائية تبلغ 3.73 وتحكم بإقفال محول العزم ورفع بمقدار بوصتين وعجلات قياس 33 بوصة تلتفّ حول إطارات بيدلوك قياس 17 بوصة.

أمّا النتيجة فهي سيارة جيب رانجلر الأكثر قدرة على الإطلاق، مع خلوص أرضي بمقدار 10.3 بوصة ومع تحسينات في التعليق المفصلي وقدرة المناورة وفي زوايا الاقتراب والانعطاف والانطلاق التي تبلغ 44.5/22.6/37.5 ومستوى اجتياز الماء يصل إلى 32.5 بوصة.

وقد اختبر مهندسو جيب هذه السيارة للتأكد من قدراتها وقد أثبتت سيارة جيب رانجلر روبيكون 392 لعام 2021 أنها قادرة على صعود المنحدرات الشديدة ونزولها بثقة وبأدنى ضغط على دواسة الوقود والمكابح.

قوة عالية وعزم دوران كبير

يشكل اعتماد محرك سعة 6.4 ليتر (392 بوصة مكعبة) المرة الأولى الذي يصبح فيها محرك مؤلف من 8 أسطوانات بشكل V متاحاً من الشركة لسيارة رانجلر بعد غياب ناهز الأربعين عاماً. وقد تم تعديل هذا المحرك خصيصاً لرانجلر روبيكون 392 وفتحة غطاء المحرك العملية فيها فبات ينتج قوّة تبلغ 470 حصاناً و470 رطلاً/قدماً من عزم الدوران.

ويؤمن المحرك ما يناهز 75 في المئة من عزم الدوران الأقصى في رانجلر روبيكون 392 عند مستوى أعلى بقليل من سرعة دوران المحرك بلا ضغط على دواسة الوقود، وهذا أمر مهم للغاية للأداء على الطرقات المعبدة والوعرة. وتمنح هذه الميزة أداء ملفتاً، سواء أعند التسارع من صفر إلى 100 كم في الساعة في 4.5 ثوانٍ أم عند السير ببطء على المنحدرات الشديدة.

ويرتكز هذا الأداء الممتاز الذي يؤمنه المحرّك المؤلّف من 8 ثماني أسطوانات على شكل V سعة 6.4 على مجموعة أسطوانات من الفولاذ المسبوك ورؤوس من الألمنيوم، بالإضافة إلى مشاعب سحب نشطة وتوقيت متغير لأعمدة الكامات وشمعتَي إشعال لكل أسطوانة وصمامات عادم محشوة بالصوديوم وصمامات سحب بأعمدة جوفاء ومنافث تبريد بالزيت للمكابس. ويجهز محرك رانجلر روبيكون 392 بحوض زيت سفي خلفي ومبدل بتركيب مرتفع ومشاعب عادم بدفق حر.

وتعمد تكنولوجيا توفير الوقود مع خاصية توقيف الأسطوانات عن العمل إلى الانتقال إلى نمط العمل بأربع أسطوانات بسلاسة لتأمين توفير كبير في استهلاك الوقود عندما لا يكون المحرك تحت الضغط، كما هو الحال عند السير على الطريق السريع. ويبقى دفق الوقود للمحرك مضموناً في أكثر الظروف تطلباً بفضل مضخة عالية الأداء مركّبة على خزان الوقود.

وتؤمن فتحة عملية في غطاء المحرك في رانجلر روبيكون 392 هواء بارداً خارجياً أكثف للمحرك مما يحسن الأداء.

هواء نقي

وقد حرص مهندسو جيب على أن ينال المحرك هواء نقياً بغض النظر عن طبيعة الأرض والطقس. لذلك، يضم نظام سحب هواء هايدرو غايد نظام قنوات ثلاثي المستويات مع سلسلة من قنوات تصريف المياه، من بينها قنوات أحادية الجهة في علبة الهواء يفصل الماء ويبعده عن الهواء المتوجه نحو المحرك بوتيرة تصل إلى 57 ليتراً من الماء في الدقيقة. ويسمح هذا الأمر لرانجلر روبيكون 392 باجتياز المياه حتى عمق يصل إلى 32.5 بوصة من دون أي شعور بالقلق، حتى لو وصلت الموجة التي يسببها عبور الماء إلى غطاء المحرك.

وفي حال باتت فتحة غطاء المحرك مغلقة بسبب الطين/الثلج/الأوساخ، يؤمن ممر هواء ثانٍ مدمج في بنية غطاء المحرك وصول الهواء إلى المحرك، مما يجعل رانجلر روبيكون 392 قادراً على الوصول إلى السرعة القصوى حتى لو كان مدخل الهواء الأساسي مغلقاً بالكامل.

وتجهز السيارة قياسياً بعادم نشط مزدوج النمط لمنح صوت حماسي ومعروف. ويبدأ النظام بالعمل تلقائياً، فيفتح الصمامات في نظام العادم عندما يزداد الضغط على المحرك من أجل الحد من ضغط العادم الارتجاعي. وبإمكان السائق تشغيل النظام أيضاً بلمسة زر. ويضم نظام العادم عالي الأداء ثنائي الأنابيب في نهايته أربعة أنابيب عادم فريدة.

مجموعة دفع مصممة للأداء

يؤمن ناقل حركة تورك فلايت أوتوماتيكي بثماني سرعات تعشيقاً سلساً وسريعاً خلال ظروف القيادة العادية والمتطلبة. ويسمح ناقل الحركة هذا للسائق بالتعشيق من خلال مقبضي تعشيق جديدين من الألمنيوم على عجلة القيادة، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى هذه الخاصية في سيارة رانجلر، أو من خلال جهاز تعشيق المجال الإلكتروني.

ويضم ناقل الحركة أوتوماتيكي بثماني سرعات الإلكتروني بالكامل قدرة تغيير فورية لخريطة التعشيق، إذ تعتمد برمجيات ناقل الحركة المتطورة على عدة مدخلات لتحديد ظروف القيادة المناسبة وتُغيّر نمط التعشيق استجابة لذلك. فتكون النتيجة تعشيقاً أوتوماتيكياً متناسباً تماماً مع المتطلبات التي يفرضها أي نوع من القيادة.

قوة الطرقات المعبدة

توزع مجموعة الدفع في جيب رانجلر روبيكون 392 الطاقة على العجلات الأربعة باستمرار. ويكمن في قلب مجوعة الدفع علبة نقل تعمل بنظام سيليك تراك مع نسبة تعشيق 2.72:1 في المجال المنخفض. وتضم علبة النقل أربعة أنماط يختارها السائق: 4WD Auto/4WD High/Neutral/4WD Low. وعلبة النقل الدائمة ذات سرعتين سهلة الاستعمال وتسمح للسائق بإعدادها ونسيان أمرها، فيما ترسل الطاقة باستمرار إلى العجلات الأربع. وتسمح علبة النقل هذه بقطر السيارة.

يتحكم نظام سيليك سبيد كونترول بسرعة السيارة في تعشيق 4WD Low عند اجتياز أراضٍ وعرة من دون الحاجة إلى دواسة الوقود أو المكابح. ويتم تشغيل سيليك سبيد كونترول باستخدام زر على لوحة العدادات ويمكن تعديله لسرعات تتراوح بين 1.6 و8 كيلومتر في الساعة باستخدام التحكم بتعشيق المجال الإلكتروني.

هيكل متين

يضمّ هيكل جيب رانجلر روبيكون 392 سكك هيكل محسنة وأذرع تحكم علوي أمامية ومحاور مفصلية للتوجيه من الفولاذ المسبوك للاستفادة قدر الإمكان من القوة وعزم الدوران في رانجلر روبيكون 392. وتؤمن مكابح متينة كبحاً تحت السيطرة بغض النظر عن نوع الطرقات.

وتنبع قدرات رانجلر روبيكون 392 على الطرقات الوعرة من المسافة العريضة بين العجلات ومحاور دانا 44 أمامية وخلفية متينة مع سماكة أعلى قدرات وتروس تفاضلية ترو لوك بأغلاق إلكتروني. وتزيد قدرة فصل عمود التوازن الأمامي إلكترونياً حركة التعليق لتتناسب مع أكثر الظروف تطلباً على الطرقات الوعرة.