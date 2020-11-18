شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية النصر والمواسير تكشف تراجع الصادرات لـ13.1 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الجمعية العمومية لشركة النصر للمواسير، عن تراجع قيمة الصادرات وزيادة الخسائر نتيجة فيروس كورونا وتوقف بعض المصانع بجانب تراجع الصادرات نتيجة الأحداث فى ليبيا وسوريا واليمن.

وبحسب المؤشرات المالية للشركة فإنها حققت مبيعات بلغت 125.9 مليون جنيه العام المالى 2019-2020، مقابل 156.3 مليون جنيه العام المالى 2018-2019، كما تراجعت الصادرات لـ13.1 مليون جنيه، مقابل 33.3 مليون جنيه صادرات العام المالى السابق.

وأرجعت الشركة ذلك لتراجع الطلب محليا وعالميا على منتجات الشركة، بجانب انخفاض السيولة جراء تراجع الإنتاج، لافتة انه جارى تنشيط المبيعات وفتح اسواق جديدة لزيادة الصادرات مع الاعتراض لدى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار على أرض المصانع.

كما أظهرت المؤشرات المالية للشركة أن الأجور تبلغ 53.3 مليون جنيه، لافتة أن الخسارة ارتفعت إلى 78.2 مليون جنيه العام المالى 3019-2020 مقابل 18 مليون جنيه العام المالى 2018-2019.

وانتقد الجهاد المركزى للمحاسبات تراجع مؤشرات الشركة حيث ظهرت حقوق الملكية ورأس المال العامل بالسالب، وكذلك انخفاض المبيعات بنسبة 44% والانتاج بشكل كبير بنسبة 40%، بجانب وجود اعباء تقدر بنحو 400 مليون جنيه تمثل مستحقات لمحافظة القاهرة للنزاع على ارض المصانع بمساحة 114 فدانا، والمالية والضرائب ليس لها مخصصات من الشركة مما يستوجب التعامل معها.