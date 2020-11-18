كيف تمت تنمية الثروة البترولية وتلبية احتياجات السوق المحلية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد القطاع البترولى فى مصر خلال الفترة الماضية نشاط ملحوظ كان له أكبر الأثر على معدلات الانتاج وتلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية، وفيما يلى أهم الارقام والمشروعات التى تم تحقيقها خلال الفترة من يوليو 2018 ــ يونيو 2020 والتى كانت كالتالي.. 1-توقيع 26 اتفاقية لأنشطة البحث والاستكشاف بهدف تنمية الاحتياطات البترولية. 2-تلبية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية بحوالى 58.5 مليون طن. 3- انخفاض معدل الاستهلاك المحلى للمنتجات البترولية، كنتيجة مباشرة لقرار الدولة بتطبيق البرنامج الإصلاحى لهيكل تسعير المنتجات البترولية، وإزالة التشوهات السعرية. 4-بلغ إجمالى إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز حوالى 63 مليون طن. 5- إنشاء عدة مشروعات تخدم مجال الطاقة، منها انشاء شمندورة الشحن البحرى بطاقة مليون برميل زيت خام يومياً بميناء الحمراء البترولي. 6-التشغيل التجارى لمشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالشركة المصرية للتكرير بمسطرد، ويهدف إلى تحويل المازوت إلى منتجات بترولية عالية الجودة. 7-الإنتهاء من مشروع ازدواج خط بوتاجاز رأس بكر / رأس غارب / أسيوط، بطول 160 كم، بهدف رفع كفاءة معدلات تدفيع البوتاجاز إلى محافظات الصعيد. 8-توفير مخزون استراتيجى للبوتاجاز.

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