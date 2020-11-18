شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 110 – 140 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 18 – 11 – 2020 في السوق المحلى والهايبر ماركت حسبما أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز 110-130 جنيها ، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، البرجر اللحم البلدى 120-140 جنيها الكيلو، وسجل اللحم المفروم العادى 110-125جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو، وأسعار البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة بين 80-120جنيها ، و اللحوم الضأن بين 120-140.جنيها اللحم الجملى 90-100 جنيها للكيلو

وذكر تقرير الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن المخصصات الرئاسية لدعم مشروع البتلو بلغت 4 مليارات و100 مليون جنيه، تم صرف حوالى 3.2 مليار جنيه، في تسمين 200 ألف رأس بتلو وضمها للثروة الحيوانية وجذب 19 ألف مربى للمساهمة في المشروع، وعمل لجان ميدانية المستفيدين من مبادرات البنك المركزي للإنتاج الحيواني والداجنى، وذلك تنفيذ للبرتوكولات الموقعة بين الوزارة والبنوك المصرية، وخاصة مشروع البتلو وملء فراغات واستكمال حظائر الماشية ، ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن المستفيدين من مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة 5%، حيث توجه القروض لدعم صغار المربيين ، للاستفادة من مشروعات للبتلو المحلى وكذلك العجول المستوردة المحسنة وراثياً وسريعة النمو.