شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة (ALMADINA) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 15٫30 فلس، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 14٫60 فلس كمستوى أول ثم 13٫50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 17٫50 فلس٫

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 15.1 بينما مستوى المقاومة هو 15.7 فلس

االميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط