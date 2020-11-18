شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى (ALOLA) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح في الأجل القصير، حيث اغلق الثلاثاء منخفضا عند مستوى 31 فلس، ليواصل بذلك اتجاهه الهابط على المدى القصير، كما يقترب السهم حاليا من خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 28 فلس كمستوى اول،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 33 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 30.0 بينما مستوى المقاومة هو 31.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط