شكرا لقرائتكم خبر عن اهلي متحد (AUB) مازال الأداء سلبي -تحليل صباحي- 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه الطفيفة التي حققها السهم خلال جلسة الاثنين، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 241 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا في الأجل القصير للوصول لمستوى الدعم 225 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 260 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 239.3 بينما مستوى المقاومة هو 243.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط