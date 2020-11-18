شكرا لقرائتكم خبر عن السلام (ALSALAM) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 25٫40 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 27 فلس، حيث يقابل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي قد يضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 24 فلس كمستوى أول ثم 21 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 27 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 25.1 بينما مستوى المقاومة هو 25.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط