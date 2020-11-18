شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة (INTEGRATED) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 366 فلس، وذلك بعدما لامس السهم هدفه السعري الذي اشرنا اليه في تقاريرنا السابقة منذ شهر سبتمبر الماضي عند مستوى 345 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع إمكانية ارتفاع السهم لمستوى المقاومة 390 فلس كمستوى أول ثم 435 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 340 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 360 بينما مستوى المقاومة هو 375 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد