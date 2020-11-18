شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميزان القابضة (MEZZAN) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة أخرى لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 612 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 630 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح مرة أخرى قد تصل به لمستوى الدعم 600 فلس كمستوى أول ثم 580 فلس كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 630 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 600 بينما مستوى المقاومة هو 618 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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