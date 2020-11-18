شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز (MARAKEZ) يغلق عند أدني مستوى خلال الجلسة -تحليل صباحي- 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 28 فلس،وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما نلاحظ اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 23 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 27.2 بينما مستوى المقاومة هو 29.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط