شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر (MASHAER) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 55٫10 فلس، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 52 فلس كمستوى أول ثم 40 فلس كمستوى ثان خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 60 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 52.9 بينما مستوى المقاومة هو 58.6 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط