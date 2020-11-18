شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 12 فلس، وذلك بعدما استهل الجلسة مرتفعا عند مستوى 12٫20 فلس، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 12٫50 فلس، والذي نتوقع ان يضغط على السهم لأسفل لمستوى الدعم 11٫50 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 12٫60 فلس.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 11.9 بينما مستوى المقاومة هو 12.1 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط