شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES)يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الثلاثاء ليغلق عند مستوى 3٫393 ريال، وذلك على خلفية ملامسة السهم لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 3٫30 ريال كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 3٫50 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.34 ريال وبين مستوى المقاومة هو 3.43 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط