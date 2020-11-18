شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع ارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء في ظلال وزن المستثمرين لتفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا مقابل التفاؤل حيال إيجابية نتائج اللقاحات للفيروس التاجي.

هذا ولا يزال المستثمرين يقوموا بتقييم إيجابية نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح شركة موديرنا والتي بلغت 94.5% في الوقاية من فيروس كورونا متفوقة على نتائج اللقاح المشترك لكل من شركة فايزر وشركة بيونتك عند 90% في مقابل تفشي الموجة الثانية من الفيروس التاجي عالمياً وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة وعمليات الإغلاق الجديدة خلال الآونة الأخيرة.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 873 مليار ين مقابل 688 مليار ين في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض 250 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 314 مليار ين مقابل 476 مليار ين، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 110 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 4.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 4.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 13.3% مقابل 17.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 9.0%.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل مشاركة محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي في حلقة نقاش افتراضية بعنوان "الانتعاش الاقتصادي لاستراليا بعد كوفيد" في المنتدى الاستراتيجي الاسترالي، وقد أعرب لوي خلال حلقة النقاش عن كون بلاده بحاجة إلى الحفاظ على علاقة قوية مع الصين، مع تطرقه إلى لكون شراء السندات يقلل من تكاليف الاقتراض الحكومي، ولكن أيضا يخفض معدلات الفائدة عبر الاقتصاد.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، والكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر أسعار الأجور والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الثاني والتوقعات عند 0.2%، وأظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 1.8% أسوء من التوقعات عند 1.5%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.53% ليخسر 9.16 نقطة ويصل إلى المستوى 1,725.50، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.76% ليخسر هو الأخر 197.44 نقطة ويصل إلى المستوى 25,817.18.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.10% ليربح 4.75 نقطة ويصل إلى المستوى 4,899.54، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.40% ليربح هو الأخر 13.34 نقطة ويصل إلى المستوى 3,353.23.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.03% ليخسر 9.20 نقطة ويصل إلى المستوى 26,405.89، بينما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.05% ليربح 1.23 نقطة ويصل إلى المستوى 2,540.38.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.88% ليخسر 112.34 نقطة ويصل إلى المستوى 12,652.69، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.35% ليربح 22.69 نقطة ويصل إلى المستوى 6,520.90.