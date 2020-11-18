شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يقترب من متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك المؤشر لأعلى في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 6047 نقطة، مقتربا بذلك من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر لأسفل لمستوى الدعم 5850 نقطة مرة أخرى خلال الأيام القادمة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6250 نقطة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,025 وبين مستوى المقاومة هو 6,080 نقطة
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