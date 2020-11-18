شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى المؤشر تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 10211 نقطة، في ظل تراجع كميات التداول، كما خسر المرشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، لذلك نتوقع ان يحاول المؤشر اعادة اختبار مستوى الدعم 10100 نقطة مرة اخرى، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10300 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,115 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,267 نقطة