شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يعيد اختبار مقاومة محورية – تحليل صباحي – 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سبكيم العالمية (2310) في آخر جلساته، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليختبر من جديد مستوى المقاومة 15.98، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.40% بما يعادل 0.22 نقطة، وذلك في ظل تأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير.

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 15.98، ليستهدف من جديد مستوى الدعم 14.82.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.54 ومستوى المقاومة 16.60.