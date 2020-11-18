شكرا لقرائتكم خبر عن المصافي ينخفض من جديد – تحليل صباحي – 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم المصافي (2030) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول بذلك تصريف بعضاً من تشبعه الشرائي الواضح بها، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -3.38% بما يعادل -3.40 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً ليستعيد به تعافيه من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير. لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 107.84، طيلة ثبات مستوى الدعم 89.60. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 89.60 ومستوى المقاومة 103.80.

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