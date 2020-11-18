شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم كيمانول (2001) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب حادة بلغت نسبتها 9.87% بما يعادل 1.06 نقطة، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.84 ومستوى المقاومة 12.76.