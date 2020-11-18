شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته، ليسجل خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.12% بما يعادل -0.02 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، ليستند بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 15.98، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 17.32.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.70 ومستوى المقاومة 16.56.