شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل صباحي – 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الكابلات (2110) في آخر جلساته، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.79% بما يعادل -0.60 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 32.00، ليستهدف مستوى المقاومة 37.21.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.45 ومستوى المقاومة 36.00.