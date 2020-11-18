سويكورب وابل ريت يعاني من الضغط السلبي – تحليل صباحي – 18-11-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سويكورب وابل ريت (4345) في آخر جلساته، وذلك وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تسيطر على تحركات السهم موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -0.03 نقطة، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7.70، ليستهدف مستوى الدعم 7.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.30 ومستوى المقاومة 7.70.
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