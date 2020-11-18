شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي عقب حديث لوي عن أهمية الحفاظ على علاقة قوية مع الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.23% إلى مستويات 0.7284 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7301 والتي تعد أعلى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أدنى مستوى له عند 0.7272.

هذا وقد تابعنا منذ قليل مشاركة محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي في حلقة نقاش افتراضية بعنوان "الانتعاش الاقتصادي لاستراليا بعد كوفيد" في المنتدى الاستراتيجي الاسترالي، وقد أعرب لوي خلال حلقة النقاش عن كون بلاده بحاجة إلى الحفاظ على علاقة قوية مع الصين، مع تطرقه إلى لكون شراء السندات يقلل من تكاليف الاقتراض الحكومي، ولكن أيضا يخفض معدلات الفائدة عبر الاقتصاد.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة من قبل معهد ملبورن والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في أيلول/سبتمبر، والكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر أسعار الأجور والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقارنة بالقراءة السابقة للربع الثاني والتوقعات عند 0.2%، وأظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 1.8% أسوء من التوقعات عند 1.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.57 مليون تصريح مقابل نحو 1.55 مليون تصريح في أيلول/سبتمبر، كما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.45 مليون منزل مقابل نحو 1.42 مليون منزل في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها جمعية النهوض بأعمال التحرير والكتابة، بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقالة مسئول الأمن السيبراني في وزارة الأمن الداخلي كريس كريبس الذي نفى علناً مزاعم الرئيس حول تزوير انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 على نطاق واسع.