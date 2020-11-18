شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو أسعار الأجور في استراليا خلال الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر أسعار الأجور للربع الثالث والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.2% في القراءة السابقة للربع الثاني الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاستقرار النمو عند نفس النسبة السابقة، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 1.8% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.5%.

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