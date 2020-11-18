شكرا لقرائتكم خبر عن فائض الميزان التجاري لليابان يفوق التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع الفائض إلى ما قيمته 873 مليار ين مقابل 688 مليار ين في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض 250 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 314 مليار ين مقابل 476 مليار ين في أيلول/سبتمبر، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 110 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 0.2% مقابل 4.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 4.5%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 13.3% مقابل 17.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 9.0%.