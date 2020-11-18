شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي أمام نظيره الدولار الأمريكي عقب الكشف عن محضر اجتماع المركزي الاسترالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى له منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر، حينما اختبر الأعلى له منذ 16 من أيلول/سبتمبر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 0.7321 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7320، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في أسبوع عند 0.7330، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7312.

هذا وقد تابعنا إلقاء مساعد محافظ بنك استراليا الاحتياطي حيال الأسواق المالية كريستوفر كنت كلمة في الندوة الافتراضية لمنتدى التوريق الاسترالي، وذلك قبل أن نشهد كشف البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثالث من هذا الشهر والذي تم خلاله خفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل بواقع 15 نقطة أساس للأدنى لها على الإطلاق إلى 0.10%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

وأفاد المحضر بأن البنك المركزي الاسترالي لا يفكر في خفض أسعار الفائدة، وإنما يركز على شراء السندات، مع التطرق لكون الاقتصاد الاسترالي سينمو 6% في الاثني عشرة شهراً التي تنقضي مع نهاية حزيران/يونيو 2021 وسينمو 4% في العام المالي الذي ينقضي في حزيران/يونيو 2022، وأنه أيضا من المتوقع أن يتباطأ نمو التوظيف في الأشهر القليلة المقبلة، بينما معدل التضخم الأساس يتجه إلى "أدنى مستوى" دون 1% خلال 2021.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي قد أقروا في اجتماع الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري زيادة حجم مشتريات السندات الحكومية بواقع 100 مليار دولار استرالي لمدة ستة أشهر وشراء سندات حكومية ذات آجل خمسة وعشرة أعوام وسط المحافظة على مستهدف عائد السندات ذات آجل ثلاثة أعوام عند 0.10%، بالإضافة لإقرارهم خفض القائدة على قروض برنامج التسهيلات الائتمانية إلى 0.10%.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم إلى مشاركة محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي في حلقة نقاش افتراضية بعنوان "الانتعاش الاقتصادي لاستراليا بعد كوفيد" في المنتدى الاستراتيجي الاسترالي، ويأتي ذلك عقب ساعات من إلقاء محافظ بنك استرالي الاحتياطي لوي خطاباً تحت عنوان "كوفيد، اقتصادنا المتغير والسياسة النقدية" في ندوة عبر الإنترنت تستضيفها لجنة التنمية الاقتصادية في استراليا.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي، الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.9% في أيلول/سبتمبر الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.6% مقابل 1.5% في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار الواردات والتي قد توضح تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في أيلول/سبتمبر، وقبل أن نشهد من قبل أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس ارتفاعاً 1.1% مقابل تراجع 0.6% في أيلول/سبتمبر، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 72.3% مقابل 71.5% في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 85 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.3% في آب/أغسطس الماضي.