شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.54% بما يعادل 46.09 نقطة، ليستعد المؤشر بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 8,613.77، وذلك في ظل تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8,613.77، ليؤكد عزمه على مواصلة الصعود، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,084.81.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,326.01 ومستوى المقاومة 8,800.00.