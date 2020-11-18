الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 18-11-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.54% بما يعادل 46.09 نقطة، ليستعد المؤشر بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 8,613.77، وذلك في ظل تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8,613.77، ليؤكد عزمه على مواصلة الصعود، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,084.81.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,326.01 ومستوى المقاومة 8,800.00.

عدد أسهم الشركات الرابحة

100

عدد أسهم الشركات الخاسرة

87

عدد أسهم الشركات الثابتة

12

إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة

199

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 18-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

"