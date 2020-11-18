شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 18-11-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الارتفاع في آخر جلساته، ليحقق مكاسب جديدة بلغت نسبتها 0.54% بما يعادل 46.09 نقطة، ليستعد المؤشر بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المهم 8,613.77، وذلك في ظل تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8,613.77، ليؤكد عزمه على مواصلة الصعود، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,084.81.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,326.01 ومستوى المقاومة 8,800.00.
|
عدد أسهم الشركات الرابحة
100
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة
87
|
عدد أسهم الشركات الثابتة
12
|
إجمالي عدد أسهم الشركات المتداولة
199
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 18-11-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.