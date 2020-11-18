إحصاءات الطلاب المقيدين بالتعليم الجامعى بالحكومة والأزهر والخاص × 7 خطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التوزيع النسبى لأعداد الطلاب المقيدين بالتعليم الجامعى خلال العام الدراسى 2019/2020، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للطلاب. وينشر ”الخليج 365” أبرز الإحصاءات المتعلقة بالطلاب خلال تلك المرحلة وهى كالتالى: بلغ إجمالى الطلاب المقيدين بالتعليم العالى 3 ملايين و228 طالب بزيادة نحو 234 ألف طالب عن العام 2018/2019 .

بلغت نسبة المقيدين بالجامعات الحكومية والأزهرية 73.1٪

بلغت نسبة المقيدين بالجامعات الخاصة 6.2٪

بلغت نسبة المقيدين بالمعاهد العليا الخاصة 14.4٪، والأكاديميـات 0.8٪، وبالمعاهد المتنوعة 0.7٪ .

بلغت نسبة المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة (حكومية ـ خاصة) 4.9٪ خلال العام الدراسى 2019/ 2020 .

بلغ عدد المقيدين بجامعة الأزهر 382.306 طالب بنسبة 15.7٪ من إجمالى 2.441.645 طالب .

بلغ عدد المقيدين بجامعة عين شمس 238.191 طالب بنسبة 9.8٪ من إجمالى أعداد طلاب الجامعات الحكومية والأزهرية .

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