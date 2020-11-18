شكرا لقرائتكم خبر عن "وول مارت" تحقق أرباحا وإيرادات أعلى من التوقعات في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت "وول مارت" لتجارة التجزئة الأمريكية تحقيق أرباح وإيرادات أعلى من التوقعات خلال الربع السنوي الثالث من العام الجاري بفضل انتعاش مبيعاتها الإلكترونية في الولايات المتحدة.



وارتفعت أرباح وول مارت" إلى 5.14 مليار دولار في الربع الثالث من 3.29 مليار دولار خلال نفس الربع السنوي من عام 2019.



وباستثناء بعض البنود أو المواد المعدلة، سجلت "وول مارت" صافي دخل قدره 1.34 دولار لكل سهم في حين أشارت توقعات المحللين إلى تحقيق صافي دخل معدل قدره 1.18 دولار.



أما الإيرادات، فقد ارتفعت بأكثر من 5% إلى 134.7 مليار دولار في الربع الثالث مقارنة بـ128 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي فيما توقع محللون تحقيق إيرادات قدرها 132.2 مليار دولار، فيما قفزت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 79%.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "وول مارت" بنسبة 2% وأغلق جلسة الثلاثاء عند 149.3 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 153.2 دولار وأقل سعر عند 149.1 دولار.