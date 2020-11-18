شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي: ارتفاع مخزونات النفط بأكثر من 4 ملايين برميل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع مخزون النفط في البلاد بنحو 4.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما توقع محللون ارتفاعها بنحو 100 ألف برميل.
وارتفع مخزونات البنزين بحوالي 256 ألف برميل بينما هبط مخزون المقطرات بنحو 5 ملايين برميل.
وسوف تعلن إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء عن البيانات الرسمية التي يتابعها المستثمرون وتؤثر بشكل كبير في تحركات أسعار الخام.
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