شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يقفز بأكثر من 8% بعد إضافته للمؤشر الأوسع نطاقاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت سهم "تسلا" خلال تعاملات يوم الثلاثاء على نحو قوي في أعقاب الإعلان عن إدراج سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية على مؤشر "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً.



وكشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن أن سهم صانعة السيارات الأكبر في العالم سوف يدرج على المؤشر بداية من الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول المقبل.



ولم يتم الإعلان عن الشركة التي ستستبدل بها "تسلا" في الشهر المقبل، لكن هذا القرار يأتي في ظل القيمة السوقية الكبيرة التي حققتها "تسلا" والتي بلغت اليوم 437.6 مليار دولار.



ومن أبرز الشروط التي يمكن بواسطتها إدراج سهم شركة ما على مؤشر "إس أند بي 500" أن تحقق الشركة أرباحا في أربعة أرباع سنوية متوالية.



وعقب القفزة التي حققها السهم بالأمس، أضيف أكثر من 8.5 مليار دولار إلى ثروة المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" لتقترب من 100 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 8.2% إلى 441.6 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 462 دولارا وأقل سعر عند 433 دولارا.