شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها لكنها تغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الثلاثاء متأثرة بصدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال، وقلصت خسائرها رغم استمرار المخاوف بشأن أزمة فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات اقتصادية أن مؤشر مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية – عند استثناء الطاقة والغذاء – بنسبة 0.2% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.6%.



وعلاوة على ذلك، تراجع مؤشر أسعار الواردات الأمريكية بنسبة 0.1%، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.1%.



ومن جانبه، صرح رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" مرة أخرى بأن الكونجرس الأمريكي عليه الموافقة على حزمة تحفيز إضافية من أجل دعم الاقتصاد الأكبر في العالم.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.2% أو تسعة سنتات وأغلقت جلسة نيويورك عند 41.43 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 41.6 دولار وأقل سعر عند 40.5 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يناير/كانون الثاني بنسبة 0.2% أو ما يعادل عشرة سنتات وأغلقت جلسة لندن عند 43.75 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 44.2 دولار وأقل سعر عند 43.08 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض مؤشر "داوجونز" الصناعي بنسبة 0.5% (ما يعادل 167 نقطة) إلى 29783 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29872 نقطة وأقل مستوى عند 29520 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 3609 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 3623 نقطة وأقل مستوى عند 3588 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 24 نقطة) إلى 11899 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 11950 نقطة وأقل مستوى عند 11852 نقطة.