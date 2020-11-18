أهم مؤشرات صناعة الغاز فى مصر خلال يوليو 2018ـ ـ يونيو 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت صناعة الغاز المصرية طفرة هائلة خلال الفترة الماضية، حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والاتجاه إلى التصدير وذلك نتيجة للمشروعات الهائلة التى تم تنفيذها من بحث واستكشاف وتنقيب وتنمية للحقول وكذلك تطوير البنية التحتية القوية وتشجيع الاستثمار، التى تنفيذها وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا والتى كان لها أكبر الأثر فى دفع صناعة الغاز الطبيعى إلى العالمية، وفيما يلى أهم مؤشرات صناعة الغاز خلال الفترة من يوليو 2018ــ يونيو 2020 والتى كانت كالتالى: 1-توقيع عدد 7 اتفاقيات بترولية بهدف تنمية الاحتياطات البترولية. 2-تحقيق مزيد من الاكتشافات الجديدة بالبحر المتوسط بالشركة القابضة للغازات الطبيعية. 3- ضخ استثمارات فى مجال البحث والاستكشاف والتنمية والتشغيل بقيمة حوالى 6.3 مليار دولار. 4-بلغ إجمالى الانتاج من الغاز الطبيعى حوالى 4562 مليار قدم3. 5-تم تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي. 6- تغطية احتياجات السوق المحلى من الغاز لمختلف قطاعات الدولة بتوفير 4288 مليار قدم مكعب للاستهلاك المحلي. 7-بلغ حجم صادرات الغاز الطبيعى والمسال نحو 380 مليار قدم مكعب. 8-توصيل الغاز الطبيعى لعدد 2.3 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 15% عن المُخطط. 9-تم توصيل الغاز الطبيعى إلى 141 منطقة جديدة لأول مرة. 10-تم تحويل 74.6 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي. 11-وصل إجمالى الكميات المنتجة من المُنتجات البتروكيماوية حوالى 8.2 مليون طن. 12- كان نصيب الصادرات منها 5.9 مليون طن.

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