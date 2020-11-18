شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق عند أعلى مستوى في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وأنباء عن قوة الطلب مع متابعة تطورات الطقس في عدد من الدول المنتجة للسلع الزراعية.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية أن ما يقرب من 815 ألف طن من الذرة الصفراء تم التفتيش عليها في الجمارك الأسبوع الماضي تمهيدا لتصديرها، ومن بينها 280 ألف طن متوجهة إلى الصين.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:05 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



ولا تزال أزمة فيروس كورونا تلقي بظلالها على الأسواق العالمية وسط تفش سريع للفيروس، لكن بارقة أمل بدأت لتلوح في الأفق مع الإعلان عن لقاحات جديدة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.9% إلى 4.20 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر اليوم عند 4.22 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 4.17 دولار.