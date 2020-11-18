شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسير على نهج الذهب وتغلق على انخفاض والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء رغم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية والمخاوف المتصاعدة حيال أزمة فيروس كورونا.



وجدد رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" مطالبته للكونجرس الأمريكي بضرورة الموافقة على حزمة تحفيز إضافية من أجل دعم الاقتصاد الأكبر في العالم.



وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع بنسبة 0.5%، وارتفع المؤشر بقيمته الأساسية – عند استثناء الطاقة والغذاء – بنسبة 0.2% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.6%.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 92.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة وأقل مستوى عند 92.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% أو ما يعادل خمسة عشر سنتا وأغلق المعدن النفيس عند 24.651 دولار للأوقية بعد مكاسب أمس بنسبة 0.1%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 24.900 دولار في حين سجل أقل سعر عند 24.435 دولار.